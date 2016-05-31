В УПЛ с нового сезона будут выступать 12 команд

В украинской Премьер-лиге в сезоне-2016/17 примут участие 12 команд. Сегодня ФФУ выдала аттестат последнему из претендентов на вхождение в элитный дивизион – луцкой «Волыни», которая до этого хотела сняться с чемпионата.

Таким образом, в следующем сезоне в УПЛ сыграют «Динамо» (Киев), «Шахтер» (Донецк), «Днепр», «Заря» (Луганск), «Ворскла» (Полтава), «Александрия», «Карпаты» (Львов), «Сталь», «Олимпик» (Донецк), «Черноморец» (Одесса), «Волынь» (Луцк), а также кировоградская «Звезда», которая поднялась из Первой лиги.

Отметим, харьковский «Металлист» и ужгородская «Говерла» не получили аттестаты.

12 команд в новом чемпионате сначала сыграют в два круга, а затем поделятся на две шестерки. Первая проведет еще два круга и определит чемпиона и участников еврокубков, а вторая – команды, которые покинут Премьер-лигу.