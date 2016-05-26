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Кержаков: «Митрюшкину повезло, что он попал в «Сьон»

26 мая 2016, 01:30
3

Форвард «Цюриха» Александр Кержаков, права на которого принадлежат «Зениту», отметил, что голкиперу «Сьона» Антону Митрюшкину повезло, что он попал именно в этот клуб. Напомним, футболист перебрался в швейцарскую команду из «Спартака» в феврале нынешнего года. В настоящий момент он является основным вратарем «Сьона».

«В первый раз я встречался с Митрюшкиным, когда я его награждал. Он был игроком «Спартака», я – игроком «Зенита». Это был детский турнира. Митрюшкину очень повезло, у него хорошая команда. Я читал, что ему доверяют», – отметил Кержаков в эфире телеканала «Матч ТВ».

Источник: Бомбардир.ру
Швейцария. Суперлига Россия. Премьер-лига Цюрих Сьон Зенит Кержаков Александр Митрюшкин Антон
Комментарии (3)
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арейская
1464227924
Митрюшкин, Митрюшкин! Сколько сенсаций вокруг этой фамилии! А я помню его совсем юнцом в нескольких играх за "Спартак", да, играл, да был не плох, но почему он должен был пройти через аренду, чтобы доказать, да, я достоин, ставьте меня первым номером, а может так и надо, доказать, я вам не был нужен, а я вот такой
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Пчела 672
1464234568
А Керж, как всегда не попал))) никуда, ни в створ, ни поворотам))
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Astonreal
1464261596
Боже, просто ужасающее количество очепяток у редакторов Бомбардира. ЧТо не новость, то 2-3 очепятки.
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