Кержаков: «Митрюшкину повезло, что он попал в «Сьон»

Форвард «Цюриха» Александр Кержаков, права на которого принадлежат «Зениту», отметил, что голкиперу «Сьона» Антону Митрюшкину повезло, что он попал именно в этот клуб. Напомним, футболист перебрался в швейцарскую команду из «Спартака» в феврале нынешнего года. В настоящий момент он является основным вратарем «Сьона».

«В первый раз я встречался с Митрюшкиным, когда я его награждал. Он был игроком «Спартака», я – игроком «Зенита». Это был детский турнира. Митрюшкину очень повезло, у него хорошая команда. Я читал, что ему доверяют», – отметил Кержаков в эфире телеканала «Матч ТВ».