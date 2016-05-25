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  • Дмитрий Комбаров: «В «Спартаке» игроки ни во что не ставили Эмери»

Дмитрий Комбаров: «В «Спартаке» игроки ни во что не ставили Эмери»

25 мая 2016, 01:14
11

Защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров поздравил главного тренера «Севильи» Унаи Эмери с третьей подряд победой в Лиге Европы, а также поделился воспоминаниями о работе испанского специалиста в московском клубе.

«Поздравляю Эмери с таким шикарным результатом. Много раз уже говорил о том, почему не сложилось: он не смог удержать коллектив. Полкоманды начало заниматься ерундой, игроки ни во что не ставили тренера. Профессионал должен оставаться профессионалом независимо от того, какие у тебя отношения с тренером или руководством. Ты должен делать свое дело, и делать его хорошо. Тогда все было немного по-другому.

Национальность и прошлое тренера не важны. Авторитет среди футболистов не зарабатывается тем, играл ты за «Спартак» или нет. Думаю, что Эмери просто не завоевал авторитет в команде. Унаи был слишком мягким по поведению. В Испании у него получается, здесь не получилось. Я не знаю, почему там у него все складывается так хорошо. Понятно, что он тренер высокого уровня, но я не играл за границей, потому не знаю, как там у них все происходит.

Авторитет зарабатывается жeсткими решениями. Если человек недисциплинирован, его надо наказывать. Тогда такого не было. Эмери пытался попросить о чeм-то, но никого не наказывал», – сказал Комбаров.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Севилья Спартак Комбаров Дмитрий Эмери Унаи
Комментарии (11)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Ден 781
1464143251
Да потому что там у игроков есть совесть, порядочность и профессионализм. Не то что у наших.
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Bekkz
1464143544
Потому что быдло, надо воспитывать дубиной. Другого языка быдло не понимает
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Cyberdiver
1464146013
Дааа, по человечески, как и положено на западе, они видите ли не понимают!
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aurora5858
1464147616
У нас в авторитете кулак и крик
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Диктор
1464152892
Пряник то был-а где кнут ???
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VVM1964
1464157293
" ЭХ , ДОБРЫЙ ТЫ ЧЕЛОВЕК .... " . " ПОЙМАТЬ ЯКИНА И НА КОЛ "
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СЛАВА 81
1464161236
Игроки вы тупые и непрофессионалы.
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Chesn0k
1464165733
вас хлестать плёткой нужно до крови, чтоб уважали старших
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olic29ivica
1464260962
Так и есть, доброту за слабость воспринимали ид...ы.
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mutabor0992
1464293405
Ну и дебилы!Понимают только кнут.
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