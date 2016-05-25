Дмитрий Комбаров: «В «Спартаке» игроки ни во что не ставили Эмери»

Защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров поздравил главного тренера «Севильи» Унаи Эмери с третьей подряд победой в Лиге Европы, а также поделился воспоминаниями о работе испанского специалиста в московском клубе.

«Поздравляю Эмери с таким шикарным результатом. Много раз уже говорил о том, почему не сложилось: он не смог удержать коллектив. Полкоманды начало заниматься ерундой, игроки ни во что не ставили тренера. Профессионал должен оставаться профессионалом независимо от того, какие у тебя отношения с тренером или руководством. Ты должен делать свое дело, и делать его хорошо. Тогда все было немного по-другому.

Национальность и прошлое тренера не важны. Авторитет среди футболистов не зарабатывается тем, играл ты за «Спартак» или нет. Думаю, что Эмери просто не завоевал авторитет в команде. Унаи был слишком мягким по поведению. В Испании у него получается, здесь не получилось. Я не знаю, почему там у него все складывается так хорошо. Понятно, что он тренер высокого уровня, но я не играл за границей, потому не знаю, как там у них все происходит.

Авторитет зарабатывается жeсткими решениями. Если человек недисциплинирован, его надо наказывать. Тогда такого не было. Эмери пытался попросить о чeм-то, но никого не наказывал», – сказал Комбаров.