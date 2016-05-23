Роуз: «Должны прибавить в оборонительных действиях»

Защитник сборной Англии Дэнни Роуз отметил недоработки команды в оборонительных действиях в товарищеском матче с Турцией.

«Мы настроены оптимистично, но если мы рассчитываем на что-то серьезное на чемпионате Европы, то должны прибавить в оборонительных действиях.

Что касается меня, то четыре месяца назад я и подумать не мог, что буду представлять страну на Евро-2016. Теперь же я наслаждаюсь каждой минутой на поле», – сказал Роуз.

Матч Англия – Турция завершился со счетом 2:1. Сборная Англии является соперником России по групповому турниру Евро-2016.