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  • Булыкин: «С таким бюджетом «Зенит» должен был повторять успех «Баварии»

Булыкин: «С таким бюджетом «Зенит» должен был повторять успех «Баварии»

19 мая 2016, 10:34
3

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин оценил работу португальского специалиста Андре Виллаш-Боаша на посту главного тренера «Зенита».

— Мне кажется, он пришел за большими деньгами, за большими футболистами. Но у российского футбола своя специфика. Со временем Виллаш-Боаш стал относиться к чемпионату России с прохладцей, сказал, что уйдет. Некоторые футболисты «Зенита» перестали прогрессировать. С таким бюджетом «Зенит» мог быть на такой же вышине, на какой «Бавария» в Германии.

— Виллаш-Боаш неправильно сделал, когда сказал летом, что по окончании сезона покинет клуб?

— Уходит тренер. Футболисты должны играть, выполнять свою работу, невзирая на то, кто тренирует. У нас принято во всем полагаться на тренера. Он наберет футболистов, они играют как получится. В Европе другая система, там тренер — наемный работник, он должен тренировать футболистов, которых клуб подбирает под свою стратегию, условия. Стратегию клуба определяют президент, спортивный директор, совет директоров. Там невозможна ситуация, какая случилась в «Зените» с Кержаковым. Лучший бомбардир российского футбола, великий форвард — он мог быть иконой «Зенита». И с ним так поступают! Категорически против таких вещей. Если бы подобное случилось в европейском клубе, сразу поднялся бы народ, руководство сказало бы тренеру: ты чего, парень, это наша гордость, он потом будет работать в клубе, наше лицо. Такие люди на дороге не валяются. Это история и легенда клуба.

— А тренер рано или поздно уходит.

— В том-то и дело. Виллаш-Боаш уходит, а в «Зените» ни Аршавина, ни Кержакова. Хотя они могли красиво завершить спортивную карьеру, как Малафеев. Как это принято в Европе. У нас такими игроками не дорожат.

— Можно сказать, что Виллаш-Боаш не выжал максимум из команды, которую возглавлял.

— Нет, конечно. Насколько я понял, у него и желания особого не было. Работать тренером в России и в Европе — разные вещи. Видно было, что португалец не получал удовольствия, тренируя в России, чувствовал себя не в своей тарелке, не хотел развивать «Зенит» так, чтобы он был топ-клубом.

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Булыкин Дмитрий Кержаков Александр Виллаш-Боаш Андре
Комментарии (3)
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кошмарик
1463645230
С такими данными как у Булыкина он должен был по 30-40 мячей в сезон забивать..а что в итоге??? нооооль..
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андрей андреев
1463646052
Да все хороши..
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scikuni
1463652383
вся разница что бавария частная а синит сосет госбабки
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