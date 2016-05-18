Мутко: «РФС будет вправе требовать компенсацию в случае отмены товарищеских игр»

Министр спорт России Виталий Мутко заявил, что РФС вправе требовать компенсацию в том случае, если будут отменены товарищеские матчей сборной России с командами из отборочной группы H чемпионата мира-2018. Напомним, что ранее член исполкома УЕФА Григорий Суркис сообщил, что сборная России будет выведена из отборочной группы в случае, если в квалификации примут участие сборные Косово и Гибралтара.

«Я обязательно постараюсь принять участие в этом обсуждении. Такой вариант не исключается. Но если так случится, то больших и серьезных проблем я для нас не вижу. Но две проблемы все же есть: первая – это то, что нам придется самостоятельно искать спарринг-партнеров, вторая — экономического толка. Она связана с тем, что все коммерческие права (в том числе на отборочный цикл чемпионата мира-2018 в европейской зоне) сегодня централизованы, эти права продаются одним пакетом.

Вопрос стоит в том, что если нам придется работать самим, то, соответственно, придется выйти из этого пакета. Если так произойдет, то можно будет говорить о некой компенсации за период отборочного цикла чемпионата мира 2018 года», – заявил Мутко.