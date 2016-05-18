Данни: «Сборная Португалии справится и без меня»

Полузащитник «Зенита» Данни подтвердил информацию, что ему предстоит пропустить около года из-за операции на колене.

«Похоже, я пропущу целый год. Но сборная Португалии и без меня может выиграть чемпионат Европы. Уверен, что у нас для этого есть все возможности.

Виллаш-Боаш проделал хорошую работу в «Зените», он классный специалист, который подошел бы любой команде», – приводит слова Данни RTP.

Напомним, ранее сообщалось, что срок восстановления португальца после операции составит от 12 до 14 месяцев. Сама операция была проведена в начале мая.