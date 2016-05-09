Клейменов: «В 90-х президент «Луча» угрожал мне пистолетом и просил пропустить гол»

Бывший голкипер московского «Динамо» Валерий Клейменов, ныне работающий тренером вратарей в «Рубине», вспомнил историю, которая произошла с ним в 1992-м году в игре против «Луча-Энергии».

«В 1992 году с «Динамо» приехали во Владивосток. Выигрываем 1:0, а за мной стоит какой-то мужик и орет: «Пропусти, блин». Я оборачиваюсь и шлю его подальше. А он показывает пистолет и орет: «Пристрелю!» В итоге закончили 1:0, мне за матч выставили 8,0 – вытащил игру. И ко мне после матча в раздевалке подходят и говорят: «Ты знаешь, кто это за воротами стоял? Президент «Луча»! Он потом, кстати, зашел, извинился – эмоции в игре, это понятно», – сказал Клейменов.