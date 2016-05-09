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  • Клейменов: «В 90-х президент «Луча» угрожал мне пистолетом и просил пропустить гол»

Клейменов: «В 90-х президент «Луча» угрожал мне пистолетом и просил пропустить гол»

9 мая 2016, 18:54
7

Бывший голкипер московского «Динамо» Валерий Клейменов, ныне работающий тренером вратарей в «Рубине», вспомнил историю, которая произошла с ним в 1992-м году в игре против «Луча-Энергии».

«В 1992 году с «Динамо» приехали во Владивосток. Выигрываем 1:0, а за мной стоит какой-то мужик и орет: «Пропусти, блин». Я оборачиваюсь и шлю его подальше. А он показывает пистолет и орет: «Пристрелю!» В итоге закончили 1:0, мне за матч выставили 8,0 – вытащил игру. И ко мне после матча в раздевалке подходят и говорят: «Ты знаешь, кто это за воротами стоял? Президент «Луча»! Он потом, кстати, зашел, извинился – эмоции в игре, это понятно», – сказал Клейменов.

Источник: Еженедельник «Футбол»
Россия. Премьер-лига Россия Динамо Луч Клейменов Валерий
Комментарии (7)
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kykyi
1462810443
Всадил бы тебе пулю, куда нибудь в ногу, а ты лежал на операционном столе и говорил, извиняющим голосом-"Эмоции в игре, это понятно" Или просто выскочил на поле и пистолетом по башке, "эмоции, бывает" Как то так.
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nim-
1462818545
Человек явно не различает понятия "эмоции" и "долбоебизм".
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roman230582
1462821381
Мда, лихие времена были
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WhiteEgon
1462829863
После таких слов надо уголовное дело заводить, чтобы язык динным не был...
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арейская
1462830269
Дурак тот мужик, ему надо было размахивать пистолетом до счета 1:0 (шутка)
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FanatSerj
1462864217
почти как песня Высоцкого про вратаря и фотографа за его воротами ))
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