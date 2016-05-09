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Бубнов: «Динамо» сыграло один из лучших матчей в сезоне»

9 мая 2016, 11:09
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Известный российский эксперт Александр Бубнов поделился своими впечатлениями от центрального матча 27-го тура российской Премьер-лиги, в котором «Спартак» принимал «Динамо».

«Динамо» такого счета, конечно, не заслуживало, но при том, что команда Андрея Кобелева не сильно уступала «Спартаку», сказалось мастерство линии атаки красно-белых. Очевидно повлиял на игру гол в раздевалку. «Динамо» вообще сыграло один из лучших матчей в сезоне, но ошибки в обороне привели к тому счету, что был зафиксирован на табло. Нельзя не отметить игру Песьякова, который по-настоящему спасал. Когда вратарь выручает, это придает уверенности всей команде.

Что касается обороны «Спартака», то надежности ей добавляет тот факт, что представители опорной зоны, Ромуло и Глушаков, активнее ей помогают. Создают компактность у своих ворот. Ромуло вообще голевую передачу отдал. Победа над «Локомотивом», думаю, придала уверенности команде. Она вышла с хорошим настроением и реализовала свои моменты.

Если говорить в целом, то нужно отметить некое преображение «Спартака». Действительно, команда играла нестабильно и нестабильно, в первую очередь, в обороне. Подопечным Дмитрия Аленичева никак не удавалось поймать вот этот сбалансированный футбол. И как ни парадоксально, это произошло в Санкт-Петербурге, в том самом матче, который «Спартак» разгромно проиграл «Зениту» – 2:5. Вспомните первый тайм. Его красно-белые выиграли, забили дважды, хотя могли и куда больше, и показали добротный сбалансированный футбол. Его и нужно взять команде за основу, что Аленичев, судя по всему, и сделал.

И еще одна деталь. «Спартаку» не хватало конструктива в атаке, и его в последних матчах внес Джано. Он и раньше, выходя на замены, обострял игру, а сейчас, получив место в стартовом составе, хорошо взаимодействует с Поповым и придает команде необходимый в атаке четко направленный вектор. Он был нужен, ведь в нападении собраны классные исполнители: и Зе Луиш, и Промес. Осталось только стабилизировать игру в обороне, где пока еще не все так гладко», – рассказ Бубнов.

Матч 27-го тура российской Премьер-лиги «Спартак» – «Динамо» завершился со счетом 3:0.

Источник: Sportbox.ru
Россия. Премьер-лига Россия Спартак Динамо Бубнов Александр
Комментарии (1)
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Диктор
1462787483
Как сказал Черчесов-нужно выигрывать,а не играть.И я с ним полностью согласен.
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