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  • Слуцкий: «Игра ЦСКА предсказуема? Предсказуемость и слабость – разные вещи»

Слуцкий: «Игра ЦСКА предсказуема? Предсказуемость и слабость – разные вещи»

28 апреля 2016, 19:21
2

Главный тренер московского ЦСКА Леонид Слуцкий поделился своими первыми впечатлениями от победы в матче 26-го тура российской Премьер-лиги против «Урала» (3:0).

«Поле было тяжеловатым, что осложняло возможность вести конструктивную игру. У нас было много вариантов того, как нужно выступить. Например, игра через длинные передачи и последующий отбор в центре поля для быстрых атак. Что-то получалось, что-то нет. В целом, учитывая качество поля, провели хороший поединок. По существу, не дали создать моментов у наших ворот.

Главный тренер «Урала» перед матчем назвал игру ЦСКА предсказуемой? Не считаю предсказуемость синонимом слова слабость. Это разные вещи. А слабости есть в игре каждой команды, в том числе у «Урала». Естественно, мы пытались их использовать.

Оланаре? Это молодой игрок, который может выступать неровно. Это проявилось в матче с «Динамо». Но он прогрессирует и достаточно полезен уже сейчас, это однозначно», – сказал Слуцкий в эфире телеканала «Наш Футбол».

Источник: «НТВ-Плюс»
Россия. Премьер-лига Урал ЦСКА Оланаре Аарон Слуцкий Леонид
Комментарии (2)
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sour12
1461861706
самое главное Оланаре оказывает всегда давление и борется + сохраняет мяч и сам может решать и статистику не обманешь 10 км пробега за матч для мощного форварда это показатель, главное он играет в футбол и хочет играть, когда то так приехал Муса в ЦСКА.
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