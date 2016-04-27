Ибрагимович и Диарра претендуют на звание футболиста года во Франции

Национальный союз профессиональных футболистов назвал имена номинантов, которые будут претендовать на звание лучшего игрока нынешнего сезона чемпионата Франции.
За звание лучшего футболиста поспорят Златан Ибрагимович и Анхель Ди Мария из ПСЖ, игрок Ниццы Атем Бен Арфа, а также бывший полузащитник «Анжи» и «Локомотива» Лассана Диарра, ныне выступающий за «Марсель».
Отметим, что победителем предыдущего сезона в данной номинации был нападающий «Лиона» Александр Лаказетт.
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Источник: Twitter