Шляхтин: «Крылья Советов» обсудят вопрос продления контракта с Веркаутереном по окончании сезона»

Председатель совета директоров самарских «Крыльев Советов» Дмитрий Шляхтин сообщил, что вопрос продления контракта с главным тренером команды Франком Веркаутереном будет обсуждаться после окончания сезона.

«Будем разговаривать о продлении контракта с Франком по итогам сезона. У него контракт по схеме «1+1», поэтому после окончания сезона в мае мы сядем и все обсудим, как в прошлом году», – отметил Шляхтин.

Контракт Веркаутерена с «Крыльями» истекает ближайшим летом. В текущем розыгрыше российской Премьер-лиг после 25 игр самарцы имеют в своем активе 27 очков и располагаются на десятой строчке в турнирной таблице.