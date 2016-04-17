УПЛ. «Ворскла» одолела «Черноморец», «Шахтер» разгромил «Олимпик»

В матче 22-го тура УПЛ «Ворскла» со счетом 2:0 одолела «Черноморец», забив гол в дебюте первого тайма и в конце второго.

В других встречах «Шахтер» со счетом 3:0 разгромил «Олимпик», «Волынь» и «Карпаты» не забили на двоих ни одного гола и разошлись миром, «Днепр» с разгромным счетом 5:0 одержал победу над «Металлистом», киевское «Динамо» сломило сопротивление «Говерлы», «Александрия» на своем поле обыграла «Зарю».

Чемпионат Украины. Премьер-лига. 22-й тур

Ворскла – Черноморец – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Ткачук, 2; 2:0 – Коломеец, 77.

Шахтер – Олимпик – 3:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Веллингтон, 46; 2:0 – Марлос, 83 (с пенальти); 3:0 – Эдуардо, 90.

Волынь – Карпаты – 0:0

Говерла – Динамо – 0:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Ярмоленко, 48; 1:0 – Хачериди, 78.

Днепр – Металлист – 5:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Шахов, 32; 2:0 – Руис, 65; 3:0 – Лучкевич, 71; 4:0 – Зозуля, 74; 5:0 – Руис, 90.

Александрия – Заря – 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Полярус, 48; 2:0 – Грицук, 89.

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