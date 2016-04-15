Кержаков: «В Швейцарии все стараются играть в атакующий футбол»

Нападающий «Цюриха» и сборной России Александр Кержаков рассказал о своем выступлении в чемпионате Швейцарии.

«Здесь есть явный лидер – «Базель». Тем не менее, судя по результатам, команды против фаворита не стараются играть от обороны. Никто и никогда здесь не закрывается. В Швейцарии все стараются играть в атакующий футбол, просто у кого-то получается лучше, а у кого-то хуже.

А так самое главное отличие швейцарского чемпионата от российского в том, что все команды здесь играют в атакующий открытый футбол. Что мне бросилось в глаза – просто нет таких клубов, которые играют на 0:0 или на ничью, как это иногда бывает в России.

В России мне повезло практически каждую домашнюю игру проводить при переполненных трибунах «Петровского». Здесь же на домашние игры приходят около семи или восьми тысяч человек. Стадионы здесь небольшие, но заполняются в среднем на 70-80%.

Что касается поддержки, здесь развиты фанатские движения, они есть у каждого клуба. Есть и песни, и кричалки, то есть на стадионах в Швейцарии полностью футбольная атмосфера. И поля здесь высочайшего уровня», – отметил Кержаков.