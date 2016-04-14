Муса: «ЦСКА стал для меня домом»

Нападающий ЦСКА Ахмед Муса не скрывает, что в случае своего перехода в другую команду, может когда-то вернуться в столичный клуб.

«ЦСКА стал для меня домом, я очень счастлив, что перешел в этот клуб. Именно благодаря ЦСКА я стал тем футболистом, которым являюсь сейчас. Благодарю всех игроков, тренеров, болельщиков за теплую поддержку и за то, что они для меня сделали. И если когда-нибудь в будущем представится шанс вернуться, я с радостью сделаю это», – признался Муса.

Прошедшей зимой Ахмед мог оказаться в «Лестере», но трансфер сорвался.