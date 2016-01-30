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    ЦСКА отклонил улучшенное предложение «Лестера» по Мусе

    Московский ЦСКА отклонил улучшенное предложение английского "Лестера" по трансферу форварда Ахмеда Мусы.

    По информации источника, английский клуб увеличил предложение по нигерийцу с 15,1 до 18,7 миллиона фунтов, но и в этот раз "армейцы" ответили отказом. Если верить СМИ, то сам Муса согласен на переход в "Лестер", который ныне возглавляет турнирную таблицу АПЛ.

    Как сообщалось ранее, ЦСКА готов продать Мусу за 22,8 миллиона фунтов, так как именно эта сумма отступных прописана в контракте форварда.

    Источник: BBC

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    30.01.2016 11:38
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +62

      NoN141 31 января 2016, 21:49

      22,8 миллиона фунтов норм )

      0
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      Рейтинг: +118

      Лыков 30 января 2016, 15:13

      А я бы отдал и сделал ставку на страндберга, а деньги в стадион вложил

      0
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    • ...
      Рейтинг: +286

      Igorello97 30 января 2016, 14:59

      Офигеть от таких денег отказались.

      0
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 30 января 2016, 14:51

      Гинер свой шекель не упустит, ага, с крошками подберёт.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +1497

      алекс88 30 января 2016, 13:53

      Довыепываются что опять без денег останутся

      -2
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      Рейтинг: +29

      shur 30 января 2016, 13:41

      Остался бы Вагнер,отпустили бы Мусу с Богом,Лестер-это нечто!!!

      1
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      Рейтинг: +4437

      sobaka120982 30 января 2016, 13:38

      И правильно,если продавать и оставаться без Напа то только за хорошие отступные!!! Пусть пылит в Москве!!

      2
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      Рейтинг: +2719

      BlackMurder 30 января 2016, 12:38

      Цену набивают

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +1551

      PNZ1985 30 января 2016, 12:14

      отпустите чувака! пусть в АПЛ другой мир познает, а не закулисные игры рпл

      4
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    • ...
      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 30 января 2016, 12:06

      еще одна загубленная карьера в цска....
      гинер выкопал паспорт и сжег от беды подальше))))

      -2
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      ...
      Рейтинг: +98

      redarmy83 > REDWHITE_ 30 января 2016, 12:23

      Ну тебе то мясному виднее. Вы бы за собой лучше смотрели, вон опять люди гриппуют. Смекаешь бекон? ))))))

      6
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