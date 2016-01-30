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    ЦСКА отклонил улучшенное предложение «Лестера» по Мусе

    Московский ЦСКА отклонил улучшенное предложение английского «Лестера» по трансферу форварда Ахмеда Мусы.

    По информации источника, английский клуб увеличил предложение по нигерийцу с 15,1 до 18,7 миллиона фунтов, но и в этот раз «армейцы» ответили отказом. Если верить СМИ, то сам Муса согласен на переход в «Лестер», который ныне возглавляет турнирную таблицу АПЛ.

    Как сообщалось ранее, ЦСКА готов продать Мусу за 22,8 миллиона фунтов, так как именно эта сумма отступных прописана в контракте форварда.

    Источник: BBC

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    30.01.2016 11:38
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    Комментарии (21)
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    PNZ1985
    1454145275
    отпустите чувака! пусть в АПЛ другой мир познает, а не закулисные игры рпл
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    BlackMurder
    1454146731
    Цену набивают
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    sobaka120982
    1454150307
    И правильно,если продавать и оставаться без Напа то только за хорошие отступные!!! Пусть пылит в Москве!!
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    shur
    1454150467
    Остался бы Вагнер,отпустили бы Мусу с Богом,Лестер-это нечто!!!
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    алекс88
    1454151239
    Довыепываются что опять без денег останутся
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    Aztec58
    1454154702
    Гинер свой шекель не упустит, ага, с крошками подберёт.
    Ответить
    Igorello97
    1454155197
    Офигеть от таких денег отказались.
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    Лыков
    1454156035
    А я бы отдал и сделал ставку на страндберга, а деньги в стадион вложил
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    NoN141
    1454266195
    22,8 миллиона фунтов норм )
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    ologreds
    1694996320
    numo456327
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