ЦСКА отклонил улучшенное предложение «Лестера» по Мусе

Московский ЦСКА отклонил улучшенное предложение английского «Лестера» по трансферу форварда Ахмеда Мусы.

По информации источника, английский клуб увеличил предложение по нигерийцу с 15,1 до 18,7 миллиона фунтов, но и в этот раз «армейцы» ответили отказом. Если верить СМИ, то сам Муса согласен на переход в «Лестер», который ныне возглавляет турнирную таблицу АПЛ.

Как сообщалось ранее, ЦСКА готов продать Мусу за 22,8 миллиона фунтов, так как именно эта сумма отступных прописана в контракте форварда.