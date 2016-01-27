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    Муса привлек внимание «Лестера»

    Форвард московского ЦСКА Ахмед Муса попал в список трансферных целей "Лестер Сити", идущего на данный момент на первой строчке в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

    "Лисы" ведут активные поиски нападающего в зимнее трансферное окно, и, после того как сделка по переходу форварда "Сампдории" Эдера сорвалась, селекционная служба "Лестера" переключила свое внимание на игрока армейцев, сообщает источник. "Синие" намереваются предложить за трансфер нигерийца 15 миллионов фунтов стерлингов.

    В текущем сезоне Муса принял участие в 29 матчах за ЦСКА, забил 10 голов и отдал три результативные передачи.

    Источник: Skysports

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    27.01.2016 16:56
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +716

      Fju-2 27 января 2016, 19:35

      Муса - одно из немногих светлых пятен нашего чемпионата. Надеюсь не уедет)

      2
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      Рейтинг: +459

      sour12 > Fju-2 28 января 2016, 05:13

      уйдёт =)))))) куда он денется...но у него голова на плечах есть скорей всего он уйдёт как Олич.....когда будет уверен что сможет закрепиться в серьёзном клубе в серьёзном чемпионате...а не как Хонда....пффф

      0
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      Рейтинг: +619

      ManUtd-Volgograd 27 января 2016, 18:07

      Пора бы уже Мусе идти на развитие, а не топтаться на месте в РПЛ!

      0
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 27 января 2016, 17:56

      гинер уже паспорт Мусы закопал у себя на вилле))))

      -3
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      Рейтинг: +286

      Igorello97 27 января 2016, 17:40

      В обмен на Варди.

      -2
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