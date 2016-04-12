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  • Спортивный директор «Базеля»: «Кержаков может играть в топ-клубах»

Спортивный директор «Базеля»: «Кержаков может играть в топ-клубах»

12 апреля 2016, 23:27
5

Спортивный директор «Базеля» Георг Хайц рассказал о том, как он относится к нападающему «Цюриха» Александру Кержакову, который является одним из лучших бомбардиров своего клуба.

— В марте 2013 года вы признались, что ваша мечта – купить у «Зенита» Кержакова. Прошло три года, и Кержаков все-таки оказался в чемпионате Швейцарии.

— Помню тот разговор. Кержаков по-прежнему остается очень сильным футболистом. Не удивлен, что он продолжает забивать.

— Шесть голов в девяти матчах — неплохой результат.

— Александр стал еще более опытным футболистом, отличная техника никуда не делась, и он по-прежнему крайне опасен в штрафной площади.

— Кержаков по-прежнему достоин играть в топ-клубах или ему уготована роль лидера в командах уровня «Цюриха»?

— Убежден, он может играть и в топ-клубах.

— В июне у Александра заканчивается контракт с «Зенитом». Нет желания пригласить его в «Базель»?

— Сейчас мы не комментируем трансферную политику. Я уверен, что с учетом его нынешней формы летом у него будет много вариантов. Для чемпионата Швейцарии Кержаков – настоящая звезда.

Источник: «Спорт день за днем»
Швейцария. Суперлига Базель Цюрих Кержаков Александр
Комментарии (5)
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MaxBet5555
1460493851
Уфффф....сколько же ему Керж заплатил за характеристику эту)))))
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koli4ka
1460497437
сТОП клубы для Кержа: Анджи, Кайрать, ну может быть сРеал
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Tri
1460498530
Вполне может Кокорина заменить, но это уже новый тренер Зенита решит, я а был бы рад его снова видеть в Зените. Лучший бомбардир России!
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VITPO
1460502875
Может,только не хочет.
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swot1205
1463378423
Красава
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