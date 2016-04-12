Спортивный директор «Базеля»: «Кержаков может играть в топ-клубах»

Спортивный директор «Базеля» Георг Хайц рассказал о том, как он относится к нападающему «Цюриха» Александру Кержакову, который является одним из лучших бомбардиров своего клуба.

— В марте 2013 года вы признались, что ваша мечта – купить у «Зенита» Кержакова. Прошло три года, и Кержаков все-таки оказался в чемпионате Швейцарии.

— Помню тот разговор. Кержаков по-прежнему остается очень сильным футболистом. Не удивлен, что он продолжает забивать.

— Шесть голов в девяти матчах — неплохой результат.

— Александр стал еще более опытным футболистом, отличная техника никуда не делась, и он по-прежнему крайне опасен в штрафной площади.

— Кержаков по-прежнему достоин играть в топ-клубах или ему уготована роль лидера в командах уровня «Цюриха»?

— Убежден, он может играть и в топ-клубах.

— В июне у Александра заканчивается контракт с «Зенитом». Нет желания пригласить его в «Базель»?

— Сейчас мы не комментируем трансферную политику. Я уверен, что с учетом его нынешней формы летом у него будет много вариантов. Для чемпионата Швейцарии Кержаков – настоящая звезда.