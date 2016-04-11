Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    ФНЛ. Автогол Зуева принес «Волге» ничью с «Зенитом-2»

    В последнем матче 31-го тура ФНЛ «Зенит-2» и «Волга» сыграли вничью со счетом 1:1. В начале встречи Максим Палиенко вывел петербуржцев вперед, но во втором тайме Илья Зуев поразил собственные ворота и установил окончательный счет.

    Чемпионат России. ФНЛ. 31-й тур

    Зенит-2 (Санкт-Петербург) – Волга (Нижний Новгород) – 1:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Палиенко, 12; 1:1 – Зуев (в свои ворота), 65.

    Удаление: Бавин, 79.

    Факел (Воронеж) – Балтика (Калининград) – 1:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Касьян (с пенальти), 29.

    Арсенал (Тула) – Сокол (Саратов – 0:0 (0:0)

    Торпедо (Армавир) – Волгарь (Астрахань) – 1:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Григорян (с пенальти), 79.

    Шинник (Ярославль) – Енисей (Красноярск) – 1:1 (1:1)

    Голы: 1:0 – Султонов, 3; 1:1 – Климов, 8.

    Тосно – СКА-Энергия (Хабаровск) – 3:2 (1:0)

    Голы: 1:0 – Заболотный, 44; 2:0 – Марков, 72; 2:1 – Прокофьев, 74; 3:1 – Чхапелия, 82; 3:2 – Киреев, 89.

    Томь (Томск) – Луч-Энергия (Владивосток) – 0:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Нивалдо, 25; 0:2 – Казанков, 81.

    Спартак-2 (Москва) – КАМАЗ (Набережные Челны) – 4:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – К. Комбаров (пенальти), 18; 2:0 – Обухов, 37; 3:0 – Мелкадзе, 74; 4:0 – Обухов, 83.

    Удаление: Ганиев, 85.

    Байкал (Иркутск) – Сибирь (Новосибирск) – 0:6 (0:2)

    Голы: 0:1 – Чеботару, 6; 0:2 – Макаренко, 29; 0:3 – Гладышев, 49; 0:4 – Нагибин, 63; 0:5 – Выходил, 70; 0:6 – Житнев, 78.

    Газовик (Оренбург) – Тюмень – 1:1 (0:0)

    Голы:1:0 – Аппаев, 53; 1:1 – Павленко, 81.

    Календарь ФНЛ

    Турнирная таблица ФНЛ

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.04.2016 21:48
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +407

      18JG 11 апреля 2016, 21:53

      Да твою мать, как так?!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -32

      Spartak Moscow Official 11 апреля 2016, 18:46

      Хорошо. За основу бы их заигрывать по чаще, парни уже устали в ФНЛ всех е*ошить.

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2770

      волчарик > Spartak Moscow Official 12 апреля 2016, 00:12

      интересно а карпину сольют?

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23

      MCJEKA777 11 апреля 2016, 18:35

      Что бы так основной Спартак играл!

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11