МЛС. Мовсисян не сумел забить «Спортингу» и другие результаты

Сезон 2016 американской МЛС продолжается! В рамках 4-го тура чемпионата «Реал Солт-Лейк» навестил «Спортинг КС», и бывший футболист «Спартака» и «Краснодара» Юра Мовсисян имел хороший момент, чтобы вновь отличиться за американский клуб, но не сумел отправить мяч в сетку и был заменен на 70-й минуте встречи.

Чемпионат США. МЛС. 4-й тур

Чикаго Файр – Филадельфия – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Игбоананике, 51.

Колорадо – Торонто – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Солиньяк, 18.

Спортинг КС – Реал Солт-Лейк – 1:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Глэд, 29; 0:2 – Малхолланд, 79; 1:2 – Файлхабер (с пенальти), 90+4.

Даллас – Коламбус – 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Мерам, 9; 1:1 – Акинделе, 77.

Лос-Анджелес Гэлакси – Ванкувер Уайткепс – 0:0

Сиэтл – Монреаль Импакт – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Демпси, 79.

Сан-Хосе – Ди Си Юнайтед – 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Нярко, 34; 1:1 – Ян, 88.

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