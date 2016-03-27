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    Дасаев: «Гилерме пока является нестабильным вратарем»

    Бывший вратарь сборной СССР Ринат Дасаев оценил дебют голкипера московского «Локомотива» Гилерме в составе сборной России. Футболист железнодорожников стал первым натурализованным игроком в истории национальной команды.

    «Явных моментов, в которых Гилерме мог отличиться, не было. Я считаю, что в целом он сыграл нормально. А что будет дальше – нужно смотреть. Я считаю, что он пока нестабильный вратарь. То играет хорошо, то пропускает обидные мячи и подводит команду. Но, наверное, вчера был все-таки экспериментальный состав сборной России, на матч вызывали игроков, которых хотели просмотреть.

    Молодые вратари есть сейчас хорошие. Но не надо петь им дифирамбы, потому что они молодые и только начинают играть. Надо вести себя сдержанно. Пускай демонстрируют свое мастерство на высшем уровне», – сказал Дасаев.

    Источник: Р-Спорт

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    27.03.2016 16:58
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +551

      LokoGoGo 28 марта 2016, 15:36

      Да дайте вы шанс Гилерме. Воротчик он что надо. Игра в сборной его взбодрит, за клуб еще лучше будет стоять. Косяков много, но делает выводы

      1
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 27 марта 2016, 22:36

      А Акинфеев стабильный? Хотя, да! Стабильно на мировой арене пускает пенки, причем однообразные!

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