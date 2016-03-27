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    Олег Иванов: «Обсуждать вратарскую ротацию – не дело футболистов»

    Полузащитник «Терека» и сборной России Олег Иванов отметил разницу уровня тренировок с национальной командой и в клубе, а также поделился своим мнением о ротации в сборной на позиции голкипера.

    – Если сравнивать сборную России и «Терек», насколько велика разница в уровне?

    – Когда собираются все лучшие футболисты – уровень, конечно, чувствуется.

    – Вратарскую ротацию обсуждаете в команде?

    – Мне кажется, что это не дело футболистов.

    – А между собой?

    – Я человек легкий. А если серьезно, это ведь тренер выбирает, кого пригласить в сборную, кого поставить в состав. А между собой мы можем только поддерживать друг друга и желать удачи.

    – Когда вас вызывал в сборную России Фабио Капелло, вы себя называли динозавром. А сейчас как себя ощущаете? Помолодели?

    – Это вряд ли.

    Источник: Eurofootball

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    27.03.2016 15:47
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