Варди стал первым игроком «Лестера» за 31 год, который отличился за сборную Англии

Нападающий «Лестера» и сборной Англии Джейми Варди забил один из голов своей национальной команды в товарищеском матче в ворота Германии (3:2).

Отметим, что данный забитый мяч стал для форварда дебютным в составе «трех львов». Кроме того, Варди стал первым игроком «Лестера» за последний 31 год, который забивал за сборную Англии. Последним же игроком «лис», отличавшимся голом за национальную команду, был Гари Линекер в июне 1985 года.

В нынешнем сезоне Варди провел за «Лестер» в АПЛ 31 матч, в которых забил 19 голов.