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    Читатели «Бомбардира»: «Основным вратарем сборной России в товарищеских матчах будет Акинфеев»

    В первом тайме товарищеского матча против сборной Литвы ворота команды России защищал Станисла Крицюк, во втором его место занял Гилерме.

    «Бомбардир» провел среди своих читателей опрос, чтобы узнать их мнение о том, кто будет основным голкипером в ближайших товарищеских играх

    49% участников опроса предположили, что первым номером российской сборной будет Игорь Акинфеев. Второе место занял Крицюк (19%), третье – Гилерме (18%). Меньше всего голосов получил Юрий Лодыгин – 13%

    Источник: Бомбардир.ру

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    26.03.2016 23:13
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +300

      Zeff 27 марта 2016, 00:17

      Вот это самая главная беда и есть.

      0
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      Рейтинг: +16

      Saul777 26 марта 2016, 23:24

      Крицюк хорош , Гелерме не подвёл как-то странно)

      -1
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