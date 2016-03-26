Читатели «Бомбардира»: «Основным вратарем сборной России в товарищеских матчах будет Акинфеев»

В первом тайме товарищеского матча против сборной Литвы ворота команды России защищал Станисла Крицюк, во втором его место занял Гилерме.

«Бомбардир» провел среди своих читателей опрос, чтобы узнать их мнение о том, кто будет основным голкипером в ближайших товарищеских играх

49% участников опроса предположили, что первым номером российской сборной будет Игорь Акинфеев. Второе место занял Крицюк (19%), третье – Гилерме (18%). Меньше всего голосов получил Юрий Лодыгин – 13%