Реакция Мостового на готовность Абаскаля возглавить сборную России

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой высказался о согласии бывшего главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля возглавить национальную команду РФ.
«Вы же слышите мой смех? Вы его слышите. Если кто‑то не в своем уме… Вы чего? Если даже намек какой‑то на это есть, то я просто убегу. И не только я [смеется]. Мы все убежим.
Как так можно? Разве здравомыслящий человек может такое сказать? Наверное, нет. Я понимаю, если бы какой‑то футбольный человек сказал, что хочет возглавить сборную Бельгии или еще какую‑то…
Это бы можно было понять. А тут даже комментарии излишни. Как я и говорил, бессовестный», – сказал Мостовой.
- 35-летний Абаскаль возглавлял «Спартак» с июня 2022 года по апрель 2024‑го. Под его руководством клуб выиграл бронзовые медали чемпионата России в сезоне-2022/23.
- Абаскаль находится без работы с сентября 2024 года, когда покинул испанскую «Гранаду».