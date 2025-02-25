Реакция Мостового на готовность Абаскаля возглавить сборную России

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой высказался о согласии бывшего главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля возглавить национальную команду РФ.

«Вы же слышите мой смех? Вы его слышите. Если кто‑то не в своем уме… Вы чего? Если даже намек какой‑то на это есть, то я просто убегу. И не только я [смеется]. Мы все убежим.

Как так можно? Разве здравомыслящий человек может такое сказать? Наверное, нет. Я понимаю, если бы какой‑то футбольный человек сказал, что хочет возглавить сборную Бельгии или еще какую‑то…

Это бы можно было понять. А тут даже комментарии излишни. Как я и говорил, бессовестный», – сказал Мостовой.