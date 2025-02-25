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  • Реакция Мостового на готовность Абаскаля возглавить сборную России

Реакция Мостового на готовность Абаскаля возглавить сборную России

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой высказался о согласии бывшего главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля возглавить национальную команду РФ.

«Вы же слышите мой смех? Вы его слышите. Если кто‑то не в своем уме… Вы чего? Если даже намек какой‑то на это есть, то я просто убегу. И не только я [смеется]. Мы все убежим.

Как так можно? Разве здравомыслящий человек может такое сказать? Наверное, нет. Я понимаю, если бы какой‑то футбольный человек сказал, что хочет возглавить сборную Бельгии или еще какую‑то…

Это бы можно было понять. А тут даже комментарии излишни. Как я и говорил, бессовестный», – сказал Мостовой.

  • 35-летний Абаскаль возглавлял «Спартак» с июня 2022 года по апрель 2024‑го. Под его руководством клуб выиграл бронзовые медали чемпионата России в сезоне-2022/23.
  • Абаскаль находится без работы с сентября 2024 года, когда покинул испанскую «Гранаду».

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Источник: «Матч ТВ»

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Комментарии (7)
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Дубина
1740471492
Паника! Тушите Сашу!!
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АК 68
1740471648
А вот и Саня, долго не пришлось ждать, буквально 5 минут.
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FROLL007
1740472183
Ему только лузеров тренировать как спиртяк.
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FWSPM
1740472443
и куда ты побежишь?
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k611
1740472605
Бомбардиру нравится сталкивать этих товарищей "лбами". Эта забава уже порядком поднадоела...
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"НЕ" АДЕКВАТ
1740473391
"Вы же слышите мой смех? Вы его слышите. Если я не всвоём уме! Я же не всвоем уме? Вы же видите? Видете!" Рюмка водки на столе Постовой ее допил. Литор. Литр водки на обед Сделал из меня эксперта. Эту песню допою и опять стакан возьму Чтобы водку выпить. Лучше водки много пить Чем мозгами шевелить Это принцип жизни. Вот так и бывает...
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