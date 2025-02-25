Глушенков: «Я никогда не отказывался от вызова в сборную»

Нападающий «Зенита» Максим Глушенков прокомментировал реакцию на его слова о сборной России. В октябре футболист рассказал, что тренироваться с легионерами «Зенита» ему интереснее, чем проводить товарищеский матч за национальную команду против Брунея.

– В сборной еще есть футболисты, у которых такое же мнение, как и у тебя?

– Конечно, и все они регулярно вызываются.

– Почему только ты высказываешь открыто?

– Это не ко мне вопрос.

– Кто-то из близких советовал тебе немного поумерить пыл в словах про сборную?

– Только агент [Павел Андреев]. Когда вся эта история начала набирать обороты, он был немного недоволен: «Хватит уже раздавать эти интервью». А отец меня полностью поддержал.

– У тебя в этом сезоне было две неприятные травмы. Видел, что про них сказал Комличенко?

– Что там?

– Он связал повреждения с твоими высказываниями про сборную: «Есть футбольная карма. Когда ты так говоришь и думаешь – футбол и возвращает: сразу две травмы».

– Ну, окей, молодец, его мнение. Я в карму не верю и вообще не суеверный человек.

– Широков, который был чуть ли не главным поклонником твоего таланта, тоже начал тебя прикладывать за слова про сборную: «Глушенкову не место в российском футболе».

– Странно. Недавно виделись с ним в зале, в Москве – он мне ничего не сказал, просто поздоровался.

– Какие у тебя сейчас отношения со сборной, на февраль 2025-го?

– Такие же, как и были. Вызовут – с удовольствием поеду, нет – буду продолжать работать. Я уже это говорил и от своих слов не отказываюсь.

– В какой момент ты решил открыто зарубиться с Карпиным и сборной?

– Я ни с кем не зарубался. Многим не понравились мои слова о том, что мне интереснее тренироваться в «Зените», чем ездить в сборную. Но смысл этой фразы полностью поменяли, сделав ее горячее. Я могу привести другой пример, с которым точно все согласятся.

– Давай.

– Когда сборная играла с Брунеем, «Зенит» поехал в Турцию – играть с «Фенербахче». Где по факту будет интереснее?

– Ответ очевиден.

– Ну вот и все, вопрос закрыт. Это сухое спортивное сравнение. Если меня не будут вызывать в сборную, я спокойно останусь в «Зените» и буду набираться опыта в матчах с условным «Фенербахче», а не – при всем уважении – с Брунеем. А если вызовут – поеду, несмотря на соперника.

Даже выбирать не буду, ехать или остаться. Любой тебе скажет, что национальная команда – это большая честь и ответственность. Я никогда не отказывался от вызова в сборную.