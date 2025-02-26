В РФС прокомментировали ситуацию с контрактом Карпина

Служба коммуникаций РФС сообщила, что Валерий Карпин продолжит работу на посту главного тренера сборной России.
«Валерий Карпин и его штаб продолжат работу в сборной России согласно действующему до июля 2028 года контракту», – сообщили в службе коммуникаций РФС.
- Вчера было объявлено об уходе 56-летнего Карпина с должности главного тренера «Ростова».
- Клуб сообщил, что специалист самостоятельно принял решение оставить свой пост. По словам Карпина, этот шаг обусловлен желанием сосредоточиться исключительно на работе со сборной России.