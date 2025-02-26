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В РФС прокомментировали ситуацию с контрактом Карпина

Служба коммуникаций РФС сообщила, что Валерий Карпин продолжит работу на посту главного тренера сборной России.

«Валерий Карпин и его штаб продолжат работу в сборной России согласно действующему до июля 2028 года контракту», – сообщили в службе коммуникаций РФС.

  • Вчера было объявлено об уходе 56-летнего Карпина с должности главного тренера «Ростова».
  • Клуб сообщил, что специалист самостоятельно принял решение оставить свой пост. По словам Карпина, этот шаг обусловлен желанием сосредоточиться исключительно на работе со сборной России.

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Источник: Sport24

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