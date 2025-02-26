В РФС прокомментировали ситуацию с контрактом Карпина

Служба коммуникаций РФС сообщила, что Валерий Карпин продолжит работу на посту главного тренера сборной России.

«Валерий Карпин и его штаб продолжат работу в сборной России согласно действующему до июля 2028 года контракту», – сообщили в службе коммуникаций РФС.