Мостовой объяснил, почему России не нужно переходить в Азию

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой считает плохой идеей переход РФС в Азиатскую футбольную конфедерацию (АФК).

«На тему перехода в Азию мы разговариваем уже два года, и я один из первых сказал, что нам туда не надо.

Во-первых, не факт, что нас туда возьмут. И что нам, в Африку проситься?! А во-вторых, что нам там делать? Еще, уже с другой стороны: мы же потом никогда не вернемся в Европу, нельзя же туда-сюда прыгать.

Поэтому я остаюсь при своем мнении: российскому футболу не надо уходить в Азию, а стоит оставаться и ждать, когда все это закончится. Мы – Россия, страна с большим населением. И мы являемся частью Европы!» – сказал Мостовой.