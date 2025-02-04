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  • Мостовой объяснил, почему России не нужно переходить в Азию

Мостовой объяснил, почему России не нужно переходить в Азию

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой считает плохой идеей переход РФС в Азиатскую футбольную конфедерацию (АФК).

«На тему перехода в Азию мы разговариваем уже два года, и я один из первых сказал, что нам туда не надо.

Во-первых, не факт, что нас туда возьмут. И что нам, в Африку проситься?! А во-вторых, что нам там делать? Еще, уже с другой стороны: мы же потом никогда не вернемся в Европу, нельзя же туда-сюда прыгать.

Поэтому я остаюсь при своем мнении: российскому футболу не надо уходить в Азию, а стоит оставаться и ждать, когда все это закончится. Мы – Россия, страна с большим населением. И мы являемся частью Европы!» – сказал Мостовой.

  • Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных соревнований с февраля 2022 года.
  • Сборная России была исключена из отбора на ЧМ-2022, пропустила Евро-2024 и розыгрыши Лиги наций УЕФА сезонов 2022/23 и 2024/25, а также не допущена к отбору на ЧМ-2026.

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Источник: Sport24

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04.02.2025 09:30
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Комментарии (5)
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Борис34684
1738651556
Судя по тому, что сейчас происходит в мире, в Европу мы и так никогда не вернёмся, нас там никто не ждёт и не только в футболе.
Ответить
темирхан
1738655076
да и какая азия? он что с брунеем будет играть или с пакистаном или афганистаном?
Ответить
Берсамчук
1738743823
Да и зачем переходить в азию? Аль-хилал против зенита смотреть?
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