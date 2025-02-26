Мостовой назвал чушью заявление Карпина

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой считает некрасивой ситуацию ухода Валерия Карпина с поста главного тренера «Ростова».

«Заявление Карпина – просто чушь, это смешно. Уходить из «Ростова» ради сборной сейчас, зачем? Мы играем только товарищеские игры, и то – посмотрите на уровень соперников. Бруней, Замбия, Вьетнам – это те команды, к которым нужно серьезно готовиться, ну смешно просто. Получается так, будто он просто подставил «Ростов». Некрасиво получилось», – сказал Мостовой.