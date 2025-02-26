Мостовой назвал чушью заявление Карпина

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой считает некрасивой ситуацию ухода Валерия Карпина с поста главного тренера «Ростова».
«Заявление Карпина – просто чушь, это смешно. Уходить из «Ростова» ради сборной сейчас, зачем? Мы играем только товарищеские игры, и то – посмотрите на уровень соперников. Бруней, Замбия, Вьетнам – это те команды, к которым нужно серьезно готовиться, ну смешно просто. Получается так, будто он просто подставил «Ростов». Некрасиво получилось», – сказал Мостовой.
- Валерий Карпин возглавлял «Ростов» с марта 2022 года. Ранее он тренировал команду с декабря 2017-го по август 2021 года.
- В своем заявлении сайту клуба Карпин сказал: «Хочу полностью сосредоточиться на сборной России».
- Сезон в РПЛ возобновится 28 февраля.
- Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных соревновний с февраля 2022 года.
- РФС уже объявил о назначении товарищеских матчей с Замбией, Нигерией и Беларусью в марте и июне 2025 года в окна для проведения отборочных игр ЧМ-2026.