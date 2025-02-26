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Мостовой назвал чушью заявление Карпина

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой считает некрасивой ситуацию ухода Валерия Карпина с поста главного тренера «Ростова».

«Заявление Карпина – просто чушь, это смешно. Уходить из «Ростова» ради сборной сейчас, зачем? Мы играем только товарищеские игры, и то – посмотрите на уровень соперников. Бруней, Замбия, Вьетнам – это те команды, к которым нужно серьезно готовиться, ну смешно просто. Получается так, будто он просто подставил «Ростов». Некрасиво получилось», – сказал Мостовой.

  • Валерий Карпин возглавлял «Ростов» с марта 2022 года. Ранее он тренировал команду с декабря 2017-го по август 2021 года.
  • В своем заявлении сайту клуба Карпин сказал: «Хочу полностью сосредоточиться на сборной России».
  • Сезон в РПЛ возобновится 28 февраля.
  • Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных соревновний с февраля 2022 года.
  • РФС уже объявил о назначении товарищеских матчей с Замбией, Нигерией и Беларусью в марте и июне 2025 года в окна для проведения отборочных игр ЧМ-2026.

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Источник: «РБ Спорт»

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Комментарии (4)
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bset
1740559188
Зато у Мостового все красиво получается. Если ничего не делать, то и подставить не получится.
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Интерес
1740559449
В свинарнике скандал,хряки прошлого оценивают достоинства свиноматок.
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subbotaspartak
1740563056
"Запахло весной..." Обостренье с собой...
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алдан2014
1740563390
Дайте уже Саше,хоть где порулить.
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