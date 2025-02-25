Глушенков готов встретиться с Карпиным

Нападающий «Зенита» Максим Глушенков сказал, что у него нет конфликта с главным тренером сборной России и «Ростова» Валерием Карпиным.

– Ты рассказал Нобелю, что тебе интереснее оставаться в «Зените», чем ездить на товарищеские матчи сборной. После этих слов у всех буквально бомбануло. Если бы тренером был не Карпин, с которым у тебя конфликт, ты бы высказался так же жестко?

– Во-первых, у меня нет никакого конфликта с Карпиным. Ни конфликта, ни вопросов, ни какой-то личной истории. Все это слишком переоценено СМИ. Я футболист, он – главный тренер. Во-вторых, мое мнение – это мое мнение. Оно зависит только от меня.

– После выпуска Нобеля Карпин вызвал тебя на октябрьский сбор, чтобы поговорить, но ты сломал руку и никуда не поехал. Беседы так и не состоялось?

– А когда?

– Если Карпин тебе наберет и предложит встретиться один на один, вне сборной – поедешь?

– Не знаю позвонит ли он, но я, конечно, поеду.