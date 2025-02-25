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Глушенков готов встретиться с Карпиным

Нападающий «Зенита» Максим Глушенков сказал, что у него нет конфликта с главным тренером сборной России и «Ростова» Валерием Карпиным.

– Ты рассказал Нобелю, что тебе интереснее оставаться в «Зените», чем ездить на товарищеские матчи сборной. После этих слов у всех буквально бомбануло. Если бы тренером был не Карпин, с которым у тебя конфликт, ты бы высказался так же жестко?

– Во-первых, у меня нет никакого конфликта с Карпиным. Ни конфликта, ни вопросов, ни какой-то личной истории. Все это слишком переоценено СМИ. Я футболист, он – главный тренер. Во-вторых, мое мнение – это мое мнение. Оно зависит только от меня.

– После выпуска Нобеля Карпин вызвал тебя на октябрьский сбор, чтобы поговорить, но ты сломал руку и никуда не поехал. Беседы так и не состоялось?

– А когда?

– Если Карпин тебе наберет и предложит встретиться один на один, вне сборной – поедешь?

– Не знаю позвонит ли он, но я, конечно, поеду.

  • В июле 2024 года о ситуации между футболистом и тренера рассказал комментатор Дмитрий Шнякин: «У Глушенкова и Карпина был конфликт в сборной. В концовке товарищеского матча Карпин дал понять Глушенкову – переодевайся, выходи. А Глушенков дал понять, что не собирается этого делать. Уж не знаю, с какой формулировкой. Мол, зачем выходить в самом конце».
  • 25-летний Глушенков провел 2 матча за сборную России – с Кыргызстаном в 2022 году и с Катаром в 2023-м.

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Источник: Sport24

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Комментарии (1)
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FWSPM
1740472507
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