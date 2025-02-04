Канчельскис оценил вариант перехода России в Азию

Главный тренер «Динамо Бр» Андрей Канчельскис высказался о возможный переход РФС из УЕФА в Азиатскую футбольную конфедерацию (АФК).
«Переход в Азию? Это очень серьезный вопрос, потому что все надо тщательно рассматривать. Не зная всей подноготной и течений, которые могут возникнуть, если мы гипотетически перейдем в Азию.
Тут надо все учесть и просмотреть, а это очень серьезная работа. Сейчас не смогу сказать, нужно нам переходить в Азию или нет.
Россия – часть европейского футбола. Мы здесь всю жизнь играли, поэтому и считаемся европейской частью. Гипотетический переход в Азию – шаг назад?
Нужно учитывать все нюансы: сколько лет мы еще не будем играть в Европе, в какое время мы вернемся, какие у нас шансы. А спонтанно все не решается.
В данный момент, конечно, нам было бы лучше, если бы играли в азиатской лиге. Могли бы попадать на чемпионаты мира и в местную Лгу чемпионов, но все надо взвесить и внимательно обсудить», – сказал Канчельскис.
- Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных соревнований с февраля 2022 года.
- Сборная России была исключена из отбора на ЧМ-2022, пропустила Евро-2024 и розыгрыши Лиги наций УЕФА сезонов 2022/23 и 2024/25, а также не допущена к отбору на ЧМ-2026.
- Российские клубы не были допущены к еврокубкам в сезонах 2022/23, 2023/24 и 2024/25. «Спартак» был исключен из розыгрыша Лиги Европы-2021/22.