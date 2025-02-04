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Канчельскис оценил вариант перехода России в Азию

Главный тренер «Динамо Бр» Андрей Канчельскис высказался о возможный переход РФС из УЕФА в Азиатскую футбольную конфедерацию (АФК).

«Переход в Азию? Это очень серьезный вопрос, потому что все надо тщательно рассматривать. Не зная всей подноготной и течений, которые могут возникнуть, если мы гипотетически перейдем в Азию.

Тут надо все учесть и просмотреть, а это очень серьезная работа. Сейчас не смогу сказать, нужно нам переходить в Азию или нет.

Россия – часть европейского футбола. Мы здесь всю жизнь играли, поэтому и считаемся европейской частью. Гипотетический переход в Азию – шаг назад?

Нужно учитывать все нюансы: сколько лет мы еще не будем играть в Европе, в какое время мы вернемся, какие у нас шансы. А спонтанно все не решается.

В данный момент, конечно, нам было бы лучше, если бы играли в азиатской лиге. Могли бы попадать на чемпионаты мира и в местную Лгу чемпионов, но все надо взвесить и внимательно обсудить», – сказал Канчельскис.

  • Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных соревнований с февраля 2022 года.
  • Сборная России была исключена из отбора на ЧМ-2022, пропустила Евро-2024 и розыгрыши Лиги наций УЕФА сезонов 2022/23 и 2024/25, а также не допущена к отбору на ЧМ-2026.
  • Российские клубы не были допущены к еврокубкам в сезонах 2022/23, 2023/24 и 2024/25. «Спартак» был исключен из розыгрыша Лиги Европы-2021/22.

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Источник: Sport24

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04.02.2025 12:37
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Комментарии (3)
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Интерес
1738665212
Для этого надо "немногое"-убрать оттуда членов Британского содружества, оккупированные Южную Корею и Японию.Иначе через этот "пень" не переехать.
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темирхан
1738665273
вот поражают все эти слова по переходу в азию! мы не имеем права играть ни где! у нас бан от ФИФА! какая азия? если бы бан был просто от УЕФА а от ФИФА нет, то тогда да, мы могли бы перейти в азию! а так мы не имеем права играть ни в азии, ни в океании, ни где! потому что дисквалификация от ФИФА.
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Willson
1738675155
Чемпионами Европы были. Теперь хорошо бы и чемпионами Азии стать. Больше никто так не сможет.
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