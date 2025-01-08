Беларусь предложила России провести товарищеский матч в июне

Первый заместитель председателя Белорусской федерации футбола Андрей Василевич высказался о возможности проведения товарищеского матча с Россией.

«Белорусская федерация футбола уже направила РФС предложение о проведении товарищеского матча между сборными Беларуси и России в июне. Готовы рассмотреть вариант с проведением матча на новом стадионе в Минске», – сказал Василевич.