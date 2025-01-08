Беларусь предложила России провести товарищеский матч в июне

Первый заместитель председателя Белорусской федерации футбола Андрей Василевич высказался о возможности проведения товарищеского матча с Россией.
«Белорусская федерация футбола уже направила РФС предложение о проведении товарищеского матча между сборными Беларуси и России в июне. Готовы рассмотреть вариант с проведением матча на новом стадионе в Минске», – сказал Василевич.
- 7 июня Россия сыграла с Беларусью на стадионе «Динамо» в Минске и победила со счетом 4:0.
- У сборной Беларуси нет запланированных официальных матчей в марте и июне.
- Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных турниров с февраля 2022 года.