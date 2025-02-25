Абаскаль согласился возглавить сборную России

Бывший главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль сообщил, что готов возглавить сборную России при наличии такого предложения.

– К вам хотя бы раз обращались клубы из России с предложением о работе? Был какой‑то интерес?

– Комментировать этот вопрос не в моей компетенции, лучше спросить у агентов.

– Если бы вам предложили возглавить сборную России, вы бы согласились?

– Да.