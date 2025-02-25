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Абаскаль согласился возглавить сборную России

Бывший главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль сообщил, что готов возглавить сборную России при наличии такого предложения.

– К вам хотя бы раз обращались клубы из России с предложением о работе? Был какой‑то интерес?

– Комментировать этот вопрос не в моей компетенции, лучше спросить у агентов.

– Если бы вам предложили возглавить сборную России, вы бы согласились?

– Да.

  • 35-летний Абаскаль возглавлял «Спартак» с июня 2022 года по апрель 2024‑го. Под его руководством клуб выиграл бронзовые медали чемпионата России в сезоне-2022/23.
  • Абаскаль находится без работы с сентября 2024 года, когда покинул испанскую «Гранаду».

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Источник: «Матч ТВ»

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Комментарии (2)
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АК 68
1740470900
Следующая новость - что по этому поводу скажет Мостовой. Итак до бесконечности - переливание из пустого в порожнее, одно и тоже.
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DeStar
1740471885
ох уж эти заголовки
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