Абаскаль согласился возглавить сборную России

Бывший главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль сообщил, что готов возглавить сборную России при наличии такого предложения.
– К вам хотя бы раз обращались клубы из России с предложением о работе? Был какой‑то интерес?
– Комментировать этот вопрос не в моей компетенции, лучше спросить у агентов.
– Если бы вам предложили возглавить сборную России, вы бы согласились?
– Да.
- 35-летний Абаскаль возглавлял «Спартак» с июня 2022 года по апрель 2024‑го. Под его руководством клуб выиграл бронзовые медали чемпионата России в сезоне-2022/23.
- Абаскаль находится без работы с сентября 2024 года, когда покинул испанскую «Гранаду».