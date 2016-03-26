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    Товарищеские матчи. Польша разгромила Финляндию, Австрия одолела Албанию

    В товарищеском матче сборная Польши с крупным счетом обыграла команду Финляндии – 5:0. По два гола забили Камил Гросицки и Павел Вжолек, еще один мяч записал на свой счет Филип Старжински.

    В другой товарищеской встрече Австрия оказалась сильнее Албании.

    Товарищеские матчи

    Австрия – Албания – 2:1 (2:0)

    Голы: 1:0 – Янко, 6; 2:0 – Харник, 13; 2:1 – Ленжани, 13.

    Удаление: Каче, 78.

    Польша – Финляндия – 5:0 (3:0)

    Голы: 1:0 – Гросицки, 18; 2:0 – Вжолек, 20; 3:0 – Старжински, 32; 4:0 – Вжолек, 66; 5:0 – Гросицки, 85.

    Источник: Бомбардир.ру

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    26.03.2016 21:23
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 26 марта 2016, 21:35

      Австрия на марше, блин!

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