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    Сарсания: «Для сборной России матч с Литвой – репетиция игры со Словакией на Евро-2016»

    Главный тренер «Атлантаса» Константин Сарсания накануне товарищеского матча между сборными России и Литвы рассказал о сильных и слабых сторонах игры литовской команды. Напомним, встреча пройдет завтра на «Открытие Арене» и начнется в 19:00.

    Какие отличительные черты есть у сборной Литвы?

    Нет сомнений, что литовцы будут играть от обороны с расчетом на контратаки. В сборной хватает мощных и быстрых футболистов. Такие команды принято называть боевыми. Литовцы агрессивны, хорошо борются – россиянам нужно уделить особое внимание стандартным положениям и постараться не дать сопернику разбежаться – повторюсь, скоростных исполнителей у Литвы хватает.

    Что этот спарринг может дать российской сборной?

    Мне кажется, матч должен стать своеобразной репетицией игры со Словакией на Евро-2016. Думаю, что словаки предпочтут сыграть против сборной России от обороны, а матч с Литвой – отличная возможность попробовать вскрыть плотные защитные построения, проверить взаимодействия.

    Источник: Sportbox.ru

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    25.03.2016 14:17
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 25 марта 2016, 16:57

      Литва и Словакия совсем не одно и то же, ага.

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