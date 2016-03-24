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    Кержаков намерен сыграть с Литвой и Францией

    Нападающий сборной России Александр Кержаков заявил, что он готов сыграть в товарищеских матчах против Литвы (26 марта) и Франции (29 марта), несмотря на недавнюю травму.

    «Завтра, по всей видимости, я буду тренироваться в общей группе. И по итогам занятия будет ясно, смогу ли я играть в ближайших матчах.

    Для меня не принципиально, против кого сыграть – Литвы или Франции. Лучше вообще сыграть оба матча! Но это все зависит от главного тренера. Физически я готов провести две встречи», – сказал Кержаков.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    24.03.2016 14:32
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    Комментарии3
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 24 марта 2016, 17:06

      ЛУЧШЕЕ НАПАДЕНИЕ МИРА - керж, дзю, коко))))

      -3
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      Рейтинг: +447

      Alex3920486 24 марта 2016, 14:42

      Саня, давай! Я уверен, что ты боец!! В отличие от чипсоеда...

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6878

      sochi-2013 > Ardenn 24 марта 2016, 17:11

      Твои проблемы- его плевки подбирать.

      -2
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