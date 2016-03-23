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    Матчи Россия – Литва и Россия – Азербайджан начнутся с минуты молчания

    Коммерческий директор РФС Петр Голунов заявил, что товарищеский матч между сборными России и Литвы, а также поединок молодежных сборных России и Азербайджана, начнутся с минуты молчания в память о погибших в авиакатастрофе в Ростове и терактах в Брюсселе.

    «Минуты молчания в память о погибших в авиакатстрофе в Ростове-на-Дону и в терактах в Брюсселе пройдут перед матчами молодежных сборных России и Азербайджана и национальных команд России и Литвы. И в том и в другом матчах российские игроки выйдут на поле с траурными повязками на рукавах», – сказал Голунов.

    Матч Россия – Литва пройдет в Москве 26 марта. Встреча между молодежными сборными состоится 24 марта в Ростове.

    Источник: ТАСС

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    23.03.2016 20:25
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