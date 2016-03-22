Ролан Гусев: «Не знаю, кто в сборной может заменить Широкова»

Бывший полузащитник сборной России Ролан Гусев не ждет от Леонида Слуцкого экспериментов с составом национальной команды, пишет «Российская газета».

– Хочется увидеть состав, который будет играть на чемпионате Европы. Уверен, Слуцкому сейчас не до экспериментов, времени слишком мало осталось до начала турнира.

– Результат в матчах с Литвой и Францией будет иметь большое значение?

– Любой матч сборной важен, но сейчас Слуцкому надо посмотреть, кто в какой форме. Есть вопросы по тому же Кокорину и Широкову, которым еще нужно время на адаптацию в «Зените» и ЦСКА.

– Считаете, неважная форма Широкова может стать проблемой для сборной?

– Роман – лидер нашей сборной, и Слуцкому он нужен в хорошей форме. Я с трудом себе представляю, кто его может заменить, тем более что Широков еще и капитан команды.

– А кого из сборной можете выделить?

– Прежде всего Дзюбу, он сейчас у нас номер один в атаке. Отмечу и Смолова, которого я вообще считаю одним из лучших наших футболистов. Как всегда в порядке Игнашевич с Березуцким, хотя сколько лет все говорят о том, что им пора найти замену.