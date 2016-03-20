Кержаков не сможет помочь сборной России в товарищеских матчах

Форвард «Цюриха» Александр Кержаков пропустит две недели по причине растяжения мышцы.

Таким образом, игрок не сможет принять участия в двух товарищеских встречах сборной России. Напомним, нападающий был вызван главным тренером национальной команды Леонидом Слуцким на поединки с Литвой (26-го марта) и Францией (29-го марта).

По причине повреждения Кержаков остался вне заявки на матч чемпионата Швейцарии против «Вадуца» (3:0).

«Александр Кержаков растянул мышцу и не сможет выходить на поле в течении двух недель. Мы думаем, он не сможет принять участие в матчах сборной России», – прокомментировали случившееся в пресс-службе швейцарского клуба.