Семин: «У «Мордовии» безвыходная ситуация, поэтому необходимо набирать очки в игре с «Рубином»

Бывший главный тренер «Мордовии» Юрий Семин рассказал о своих ожиданиях от предстоящего матча 21 тура российской Премьер-лиги, в котором саранцы сойдутся с казанским «Рубином».

«Мордовия» должна уже, наконец, набирать очки. Конечно, «Рубин» значительно сильнее по составу, но у саранской команды сейчас безвыходная ситуация и потому необходимо набирать очки. Матч будет интересный. «Рубину» тоже многое нужно доказывать. Матч будет напряженный, а «Рубин» – фаворит», – отметил Семин.