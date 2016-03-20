Сафонов: «За «Рубин» сыграет фактор той оплеухи, которую они получили от «Зенита» в прошлом туре»

Известный агент, президент «СА-Футбольное агентство» Алексей Сафонов выразил мнение, что в предстоящей игре 21-го тура российской Премьер-лиги «Рубин» на своем поле выиграет у «Мордовии» со счетом (2:0).

«За казанцев сыграет фактор своего поля, а также последствия той оплеухи, которую клуб получил в предыдущем туре с «Зенитом». Хотелось бы, чтобы хозяева поля сыграли сухо, так как переживаю за голкипера Сергея Рыжикова.», – сказал Сафонов.

Прогнозы на другие матчи 21-го тура РФПЛ можно посмотреть в специальном материале «Бомбардира».