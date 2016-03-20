Алексей Сафонов против «Бомбардира». Прогноз на 21-й тур РФПЛ

«Бомбардир» продолжает битву прогнозов, в которой сотрудники редакции стараются опередить известного агента Алексея Сафонова. В 21-м туре вызов президенту «СА-Футбольное агентство» бросает выпускающий редактор портала Михаил Ботвинник.

«Амкар» – «Ростов» – 0:0

Алексей Сафонов. Прогноз: 0:1. В Перми поле не самого высокого качества, что может свести на нет все плюсы ростовчан. Но думаю, что южане смогут добиться минимальной победы.

Михаил Ботвинник. Прогноз: 0:1. «Ростов» догнал ЦСКА и обострил борьбу за чемпионство до предела. Команда Бердыева очень собрано выглядела в прошлом туре. «Амкар» ей вполне по плечу, но игра легкой не будет.

«Анжи» – «Спартак» – 0:4

А.С. Прогноз: 1:3. «Анжи» сейчас совсем не впечатляет, команда – главный претендент на вылет, поэтому считаю, что «Спартак» без проблем добьется успеха в Махачкале. Почему? Красно-белые явно повыше классом.

М.Б. Прогноз: 1:3. «Анжи» серьезно завяз в зоне вылета, а «Спартак» после драматичной победы над «Амкаром» хочет упрочить свое положение в борьбе за еврокубки. Предположу победу москвичей на кураже.

«Уфа» – «Динамо» – 0:1

А.С. Прогноз: 0:1. Встречаются две совершенно одинаковых коллектива и мне тут трудно выделить какого-то фаворита. Но сделаю ставку на команду Андрея Кобелева, ведь в случае неудачи бело-голубые могут завязнуть в болоте и опуститься еще ниже в турнирной таблице.

М.Б. Прогноз: 1:1. Команда Кобелева, возможно, неожиданно для многих, оказалась в зоне вылета – смена курса развития клуба явно дается с трудом. Битва за очки будет суровой, а завершится ничьей.

«Терек» – «Урал» – 1:1

А.С. Прогноз: 2:0. В родных стенах грозненцы всегда выступают лучше, так будет и в этот раз. Думаю, что «Терек» уверенно заберет себе три очка в противостоянии с екатеринбургским «Уралом».

М.Б. Прогноз: 2:0. К матчу, как и в первом круге, приковано внимание букмекеров и болельщиков. Вне зависимости от того, насколько оправданы их опасения насчет характера матча, в Грозном гостевым командам приходится несладко всегда. «Терек» еще ни разу не проиграл дома. Поставлю на то, что ему удастся набрать еще три очка.

ЦСКА – «Кубань» – 2:0

А.С. Прогноз: 2:0. Армейцы, уступив «Ростову», уже не имеют права на ошибку, если они хотят завоевать чемпионство в этом сезоне. Краснодарцы неплохо смотрелись по первым весенним играм, но им вряд ли что-то светит в Москве.

М.Б. Прогноз: 2:0. «Кубань», к сожалению, уже не та, какой была буквально сезон назад. Клуб расстался со многими сильными и интересными игроками, а потому все ближе к первому с 2010 года возвращению в ФНЛ. Уверенной победе ЦСКА вряд ли что-то помешает.

«Крылья Советов» – «Зенит» – 0:2

А.С. Прогноз: 0:2. Петербургский «Зенит» набрал неплохой ход, почувствовал вкус крови. Чего только стоит домашняя победа над казанским «Рубином». Думаю, что и в поединке с коллективом из Самары они наберут свои дежурные три очка.

М.Б. Прогноз: 1:2. Сенсацию первого круга («Крылышки» выиграли в Санкт-Петербурге со счетом 3:1) самарцам повторить вряд ли удастся. «Зенит» наконец-то включился в борьбу за высокие места, поэтому хозяевам взять очки с ним будет очень непросто.

«Рубин» – «Мордовия» – 1:1

А.С. Прогноз: 2:0. За казанцев скажет фактор своего поля, а также последствия той оплеухи, которую клуб получил в предыдущем туре с «Зенитом». Хотелось бы, чтобы хозяева поля сыграли сухо, так как переживаю за голкипера Сергея Рыжикова.

М.Б. Прогноз: 0:0. Казанский клуб из-за слабого начала сезона пока окончательно не обезопасил себя от переходных матчей. «Мордовии» очки нужны как воздух, поэтому игра будет упорной. Думаю, матч окажется напряженным и не самым увлекательным для болельщиков.

«Краснодар» – «Локомотив» – 1:2

А.С. Прогноз: 1:1. Важная встреча для обеих команд, ведь они борются за место в еврокубках, являются ближайшими соседями по турнирной таблице Премьер-лиги. Логично, что матч завершится вничью, чтобы потери команд были минимальными.

М.Б. Прогноз: 2:2. Центральный матч тура должен получиться зрелищным. Это типичная игра за шесть очков, которая по итогам сезона наверняка сыграет роль в определении состава российских участников еврокубков. Тем не менее, почему-то кажется, что команды закрываться не будут и в воскресный вечер порадуют нас результативным футболом. И «Краснодар», и «Локо» могут здорово сыграть в атаке, так что пропускать эту игру точно не стоит.

21-й тур:

Алексей Сафонов — «Бомбардир» — 14:12

Итоговый счет:

Алексей Сафонов – «Бомбардир» — 201:185

Правила подсчета очков:

Точный счет — 4 балла

Точная разность мячей — 3 балла

Точный исход — 2 балла

Алексей Сафонов против «Бомбардира». Прогноз на 20-й тур РФПЛ

Алексей Сафонов против «Бомбардира». Прогноз на 19-й тур РФПЛ

Фото: rfpl.org