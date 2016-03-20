«Рубин» — «Мордовия». Онлайн-трансляция

Саранская «Мордовия» не теряет надежды спастись от вылета из РФПЛ, в то время как ее сегодняшнему сопернику «Рубину» в спину дышат команды из зоны стыковых матчей.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча. Начало в 17:00. Не пропустите!