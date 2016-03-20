РФПЛ. «Рубин» сыграл вничью с «Мордовией»

В матче 21-го тура РФПЛ «Рубин» в родных стенах не сумел сломить сопротивление «Мордовии», сыграв вничью – 1:1.

Чемпионат России. РФПЛ. 21-й тур

Рубин (Казань) – Мордовия (Саранск) – 1:1 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Мухаметшин, 18; 1:1 – Карадениз, 65.

Рубин: Рыжиков, Кузьмин, Котуньо, Бергстрем, Камболов (Цакташ, 53), Оздоев, Ткачук (Карадениз, 46), Кверквелия, Портнягин, Канунников, Девич.

Мордовия: Чебану, Дудиев, Рыков, Ломич (Гапон, 14), Шитов, Фибел, Власов (Шипицин, 40), Махмудов, Стеванович, Самодин (Луценко, 90), Мухаметшин.

Предупреждения: Кузьмин, 84 – Шитов, 43; Мухаметшин, 73.

Судья: Алексей Матюнин (Москва).

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