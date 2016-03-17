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    Фоменко не вызвал в сборную Украины футболистов из чемпионата России

    Главный тренер сборной Украины Михаил Фоменко определился с составом на товарищеские матчи со сборными Кипра (26 марта) и Уэльса (29 марта).

    Стоит отметить, что в команду не получили вызовы футболисты, которые выступают в российской Премьер-Лиге: Евгений Селезнев («Кубань»), Богдан Бутко («Амкар»), Андрей Пилявский («Рубин») и Александр Зинченко («Уфа»).

    Полностью состав сборной Украины выглядит так:

    Вратари: Андрей Пятов («Шахтер»), Денис Бойко («Бешикташ», Турция), Никита Шевченко («Заря»).

    Защитники: Артем Федецкий («Днепр»), Вячеслав Шевчук, Александр Кучер, Ярослав Ракицкий (все – «Шахтер»), Евгений Хачериди («Динамо»), Никита Каменюка («Заря»).

    Полузащитники: Олег Гусев, Андрей Ярмоленко, Сергей Сидорчук, Денис Гармаш, Сергей Рыбалка (все – «Динамо»), Руслан Ротань («Днепр»), Тарас Степаненко, Максим Малышев, Виктор Коваленко (все – «Шахтер»), Александр Караваев, Иван Петряк (оба – «Заря»), Анатолий Тимощук («Кайрат», Казахстан), Евгений Коноплянка («Севилья», Испания).

    Нападающие: Роман Зозуля («Днепр»), Филипп Будковский («Заря»), Артем Кравец («Штутгарт», Германия).

    Источник: ФФУ

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    17.03.2016 17:37
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +24996

      bset 17 марта 2016, 22:22

      Может они просто играют слабо, а дело вовсе не в России? К чему политика и очередное разжигание вражды на футбольном сайте? Кто додумался указать такой заголовок?

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