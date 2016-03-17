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    Варди и Дринкуотер вызваны в сборную Англии на матчи с Германией и Голландией

    Главный тренер сборной Англии Рой Ходжсон объявил состав команды на предстоящие товарищеские матчи с Германией (26 марта) и Голландией (29 марта).

    Стоит отметить, что в него вошли игроки «Лестера» - полузащитник Дэнни Дринкуотер и форвард Джейми Варди. Для Дринкуотера это первый вызов в национальную команду.

    Полностью состав сборной Англии выглядит следующим образом:

    вратари: Батленд («Сток Сити»), Форстер («Саутгемптон»), Харт («Манчестер Сити»);

    защитники: Бертранд («Саутгемптон»), Кэхилл («Челси»), Клайн («Ливерпуль»), Ягиелка, Стоунз (оба – «Эвертон»), Роуз, Уокер (оба – «Тоттенхэм»), Смоллинг («Манчестер Юнайтед»);

    полузащитники: Алли, Дайер (оба - «Тоттенхэм»), Баркли («Эвертон»), Дринкуотер («Лестер»), Хендерсон, Лаллана, Милнер (все – «Ливерпуль»), Стерлинг («Манчестер Сити»);

    нападающие: Кейн («Тоттенхэм»), Старридж («Ливерпуль»), Варди («Лестер»), Уолкотт, Уэлбек (оба – «Арсенал»).

    Напомним, что Англия является соперником сборной России в финальном турнире Евро-2016.

    Источник: Skysports

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    17.03.2016 15:32
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 17 марта 2016, 16:32

      Э-э, дополнительный расход сил, ага.

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