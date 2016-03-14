Булыкин: «Динамо» нужно забивать, если оно не хочет попасть в «стыки»

Экс-форвард «Динамо» Дмитрий Булыкин прокомментировал результат матча 20-го тура РФПЛ с «Тереком» (0:1), а также выразил надежду, что бело-голубым удастся исправить турнирное положение за оставшиеся девять туров.

«Москвичи выглядели плохо. Не было видно игры, в отличие от «Терека», который хорошо комбинировал и хотел выиграть. В начале матча грозненцы отдавали инициативу, но потом сделали игру за счет качественных футболистов. Если бы Фатос Бечирай реализовал свой выход один на один, то матч для «Динамо» мог бы сложиться иначе.

«Терек» хорошо сыграл и добился результата на чужом поле. Они молодцы! По игре команда Рашида Рахимова выглядела лучше. Три удара от «Динамо» за весь матч? Это никуда не годится. Если москвичи хотят уйти от переходных матчей, то им нужно забивать. По сегодняшней игре не было видно, как они собираются это делать.

Надеюсь, что те футболисты, которые пришли в зимнее трансферное окно и на которых рассчитывает Андрей Кобелев, будут показывать хороший футбол и на дадут «Динамо» упасть в «подвал» турнирной таблицы. Хотелось бы, чтобы за оставшиеся девять матчей команда Андрея Кобелева исправила положение. В «Динамо» есть опытные футболисты. Им нужно подсказать молодым игрокам, что нужно делать в такой ситуации, и взять лидерство в команде в свои руки.

По личному опыту знаю, что при череде поражений тяжело выйти из штопора без поддержки опытных игроков, которые могут повести команду за собой. Остается верить, что с «Динамо» не случится катастрофической истории», – сказал Булыкин.