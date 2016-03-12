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  • Ребров: «Свист болельщиков в адрес «Спартака»? Я бы на их месте тоже свистел»

Ребров: «Свист болельщиков в адрес «Спартака»? Я бы на их месте тоже свистел»

12 марта 2016, 20:44
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Голкипер «Спартака» Артем Ребров поделился эмоциями после победного поединка с «Амкаром» в рамках 20-го тура РФПЛ, а также прокомментировал эпизод с освистыванием команды со стороны собственных болельщиков после пропущенного гола.

– Валидольная концовка, но такие победы ценны. Важно, что команда может переломить себя, когда что-то не получается. Когда пропускаешь, долго не можешь забить, но все же выигрываешь. Надеюсь, для нас это знаковый момент.

– Команда как-то поздравила Попова с рождением ребенка?

– Конечно! Не «качали», потому что концовка нервная получилась. Но, думаю, Иво не обиделся, а победа – лучший подарок и поздравление.

– На свист трибун после пропущенного гола обратили внимание?

– Конечно. Нормальная реакция. Я бы тоже свистел, наверное. Игры не было, результата тоже. Тем более, после матча с ЦСКА. Трибуны же не просто так свистят. Хотят завести нас, разозлить. Результат это также принесло. Понятно, что лучше в приятной атмосфере, когда трибуны гонят тебя, нестись в каждом матче вперед. Но если это не помогает, то иногда и посвистеть можно.

– Вы сказали «не было игры». Ее не было и в дерби. Можно сказать, что в концовке игра появилась, или победу обеспечил характер?

– Одно без другого невозможно. Все команды Гаджиева хорошо обучены тактически. Не скажешь, что они ставят «автобус», но в первом тайме через центр было сложно пробиться. В перерыве внесли коррективы, стали лучше через фланги играть. Плюс, у нас проявились как игра, так и характер.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Амкар-Пермь Ребров Артем Попов Ивелин Гаджиев Гаджи
Комментарии (1)
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Дагыстанец
1457815368
Опять неадекватная оценка и завышенные требования на пустом месте, патология
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