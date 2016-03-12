Булыкин: «Кержаков на протяжении многих лет доказывает, что он лучший»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал приглашение в российскую команду на товарищеские матчи с Литвой и Францией форварда «Цюриха» Александра Кержакова.

– Возвращение Кержакова удивило?

– Футболист на протяжении многих лет доказывает, что он лучший. Он является рекордсменом сборной и чемпионата России, и его вызов выглядит логичным. У Кержакова отличный шанс вновь заявить о себе. У него еще есть время, чтобы хорошо играть. Есть мотивация, желание выходить на поле, он поможет любой команде, в том числе и сборной.